「永远的总理」将卸任 梅克尔政治遗产前途未卜

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（法新社柏林26日电） 当欧洲和美国威权民粹政治人物势力抬头，德国总理梅克尔被外界封为「自由世界领袖」；如今她将结束具历史意义的16年执政时代，她遗留的政治资产无论在德国内外皆前途未卜。

67岁的梅克尔（Angela Merkel）在位之久，被冠上德国「永远的总理」称号。在梅克尔即将卸任此刻，受欢迎程度如此稳固，以致于若她寻求连任，很可能仍会赢得创纪录的第5任期。但她完全是在自我选择下交棒给他人。

梅克尔的支持者说，她的行事风格温和且具有凝聚力，提供稳健务实方式带领德国度过无数全球危机。

但批评她的人说，她的领导风格是得过且过，坚持尽可能满足最大共识，未能高瞻远瞩替欧洲和区域最大经济体德国的未来数十年发展做准备。

目前可以确定的是，梅克尔下台后，德国将面临破碎的政治板块。正因为梅克尔的影响力如影随形，以至于她所属的基督教民主党（CDU）总理候选人拉谢特（Armin Laschet）一直难以强化个人形象。

反而拉谢特的对手、社会民主党（SPD）候选人萧兹（Olaf Scholz）积极推销自己是真正能延续梅克尔路线的人选，且或许还颇为成功。

若这回德国国会大选结束后，梅克尔在新总理诞生前继续执政，而组成联合政府的协商又迟无结果，那么她将追平或超越前总理柯尔（Helmut Kohl）创下的战后德国总理任期最长纪录。

近几年来，许多人将处变不惊的梅克尔视为在国际政坛上抗衡美国前总统川普（Donald Trump）或俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）这类自傲大男人领袖的受欢迎人选。

根据美国智库皮尤研究中心（Pew Research Center）本周公布的调查，在全球多数民主国家当中，绝大多数民众相信梅克尔在国际事务上能做出正确决定。

不过就在梅克尔即将卸任前，她的任期最后因阿富汗政权再度落入塔利班（Taliban）手中而沾染污点。梅克尔虽称塔利班重返执政是「痛苦、戏剧化且糟糕」的结果，但随着德国完成撤离阿富汗，梅克尔也因这场溃败而遭到责难。

梅克尔在东德共产铁幕下长大，原本是一名专业量子化学家。长期以来她的主张符合对改变持保留态度的选民胃口，使她被视为社会稳定的保证人选。

梅克尔的重大政策转向，也都反映德国社会大多数人的愿望；例如2011年日本福岛核灾后，她决定德国逐渐废除核电。这也使得原本极度保守的基民党扩大支持者结构，吸引到更多女性和都会选民。

在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发前，梅克尔采取过的最大胆行动，是2015年开放德国边界让100多万寻求庇护者进入，这件事似乎决定了她的政治遗产。

虽然有许多德国人响应梅克尔的「我们做得到」口号，但这也使得反移民的德国另类选择党（Alternative for Germany，AfD）坐大，并造成德国在第二次世界大战后首度有极右派势力进入国会。

另一方面，匈牙利总理奥班（Viktor Orban）等强硬派领袖则指责梅克尔的移民政策宛如施行「道德帝国主义」。梅克尔本月便哀叹，6年过去了，欧洲联盟（EU）在达成统一的移民政策上似乎仍无进展。

除此之外，梅克尔过往因推动再生能源发展而有「气候总理」之称，如今却面临年轻一代环保人士大规模抗议运动，不满她未能勇于面对气候紧急情况，因为德国甚至未能履行自身减少温室气体排放承诺。

在欧债危机期间，梅克尔成为欧洲最受仰赖的领袖。当时柏林坚持负债累累的欧元国必须大砍挥霍支出，才能拿到国际纾困贷款。

那时愤怒的抗议人士称梅克尔是「撙节女王」，并用讽刺画将她扮成纳粹。但捍卫梅克尔的人则说，多亏她欧元区才不致瓦解。

而在最近的COVID-19疫情方面，尽管梅克尔政府承认犯下一些失策，例如疫苗接种推展进度缓慢。但德国的染疫死亡人数与人口总数相较，仍维持比许多欧洲国家来得低。

© 2021 AFP