汇丰结束美国零售银行业务

广告 继续浏览后续

（法新社旧金山26日电） 汇丰银行（HSBC）今天宣布，将退出美国零售和小型企业银行市场，符合将重心重新放在亚洲企业和投资银行业务的企业策略。

总部位于伦敦、重心在亚洲的汇丰在声明中表示，有意「专注服务在全球有业务联系的富裕及高净值客户，满足他们在银行业务及财富管理上的需求」。

汇丰在美国总计有148家分行。其中90家将出售，买家包括市民银行（Citizens Bank）和国泰万通金控（Cathay General Bancorp）；另20家将转型为服务高净值客户的国际中心，其余35到40家分行将逐渐关闭。

汇丰控股执行长祈耀年（Noel Quinn）在声明中说：「这些业务表现不错，但我们的规模缺乏竞争力。」

他并表示：「汇丰在美国业务的新篇章，会是团队把重心放在增强我们的竞争能力，以及让我们的全球批发银行和财富管理客户与世界各地其他市场连结。」

法国「回声报」（Les Echos）本月稍早报导，汇丰打算出售在法国所有零售银行业务，包含230家分行和4000名员工，并准备支付10亿多欧元（约新台币340亿元）脱手给美国私募基金公司博龙资本管理（Cerberus Capital Management）。（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

© 2021 AFP