汉堡将采大规模接种疫苗 待欧盟许可立即实施

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（法新社汉堡20日电） 德国第二大城汉堡准备在一座会议中心，每天替数千人接种2019冠状病毒疾病疫苗。现在64间小型诊间外已标记好排队空间，一旦欧洲联盟（EU）放行，这座德国最大接种场地将立即运作。

欧盟药品管理局（EMA）预计明天决定能否施打2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，这是布鲁塞尔（Brussels）当局放行前的最后步骤。德国希望27日能开始接种计画。

汉堡市（Hamburg）负责卫生与社会事务的官员雷昂哈德（Melanie Leonhard）说：「我们已经准备好了。程序已测试完成…现在我们只差疫苗。」

拥有200万居民的汉堡市选择以大规模施打方式，来解决如何尽快让民众接种疫苗的问题。民众可自愿前去施打。

这座会议中心占地超过1万1000平方公尺，届时每天可接种7000人。大批医生和护理人员将在6名资深医师监督下作业。

除了汉堡，拥有8000万人口的德国也将在全国其他400多个地点施打疫苗。

选择接种者得先花约1小时完成登记、进入注射疫苗的隔间，注射后还得留下来观察是否出现副作用或过敏反应。

汉堡市也安排口笔译人员来克服语言障碍，行动不便者可享快速通关。为降低病毒在接种中心扩散的风险，访客进入前都得量测体温、戴上口罩，一旦进入后就得保持距离。

管理这座中心的汉堡医师协会主席普拉斯曼（Walter Plassmann）说：「我们希望在民众之间建立信任感…让他们知道这里很严肃，而且真正专业。」

© 2020 AFP