汉堡王欲关俄境800家门市 俄籍合伙人说不

（法新社纽约17日电） 汉堡王日前宣布，停止为它在俄罗斯约800家特许经营餐厅提供企业支持，但汉堡王今天又说，由于在俄罗斯的独立营运商「拒绝」配合，因而无法关闭这800家门市。

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汉堡王（Burger King）母公司「餐饮品牌国际公司」（Restaurant Brands International）说，要执行与特许经营者科洛博夫（Alexander Kolobov）的合约，就需要俄罗斯政府协助，但汉堡王国际业务总裁希尔（David Shear）在给员工的信中说，「我们知道，这实际上不会很快行得通」。

希尔的长信凸显出，在莫斯科入侵乌克兰后，一些美国速食业者有意中止在俄罗斯的业务时，所遭到的许多复杂问题。

希尔说，餐饮品牌国际公司在10年前进军俄罗斯时，是透过与科洛博夫控制的实体建立合资企业，而餐饮品牌国际公司拥有合资企业15%股权。

希尔说，公司已展开股权处分程序，并希望能立刻处分，但根据合约条款，这需要「一些时间」。

希尔写道：「没有任何法律条款允许我们单方面更改合约，或允许任何合伙人干脆拆伙或废除整个合约。」（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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