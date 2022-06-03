江南Style爆红10年后 韩星PSY摆脱压力享自由

（法新社华盛顿2日电） 韩国歌手PSY于2012年推出「江南Style」一曲传唱全球，10年后的现在，PSY过得很好，既为当年的丰功伟业感到自豪，也放下必须再次重现盛况的压力。

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「江南Style」的搞怪音乐影片（MV）于2012年7月15日上传到影音网站YouTube后就成了超级大热门，至今累计超过44亿次浏览，片中标志性的骑马舞激发无数人模仿、恶搞和创造衍生作品。

这是YouTube第一支突破10亿次浏览的影片，PSY藉着这首歌获得了韩国流行音乐（K-pop）此前从未达到的成就：全球认可。

「江南Style」最红的时候，到处都看得见PSY的身影。他与美国歌手玛丹娜（Madonna）同台，在巴黎艾菲尔铁塔前玩快闪，也为时任美国总统欧巴马献唱。

但这首歌的爆红是一把双刃剑，伴随名气而来的是交出另一首热门歌曲的压力。PSY一度形容那段日子是他一生最艰辛的时期之一。

PSY上周在他自己公司位于首尔江南区的总部接受法新社访问，他说，当时事情变得「愈来愈沉重、困难，因为…我每次都得推出那种重磅歌曲」。

「当时我非常依赖那首歌…但那是10年前的事了，我现在真的很自由。」

「江南Style」不只改变了PSY的职业生涯，也翻转了音乐产业，示范一名不以英语等强势语言演出的歌手如何透过网路触及国际听众。

这首歌还促使音乐排行榜改变汇整资料的方式，让老字号的「告示牌」（Billboard）将YouTube浏览次数和串流数据纳入考量。

现年44岁的PSY说，韩国流行音乐如今在YouTube上势力庞大，有很多人观看；「如果当时『告示牌』不改变作法，就不会这么容易」。

PSY的先驱角色已获得一些韩国流行音乐重要人物的认同。「防弹少年团」（BTS）成员Suga上月在一段影片中说，他很感激PSY，PSY以「江南Style」替韩国流行音乐铺好了进军美国之路，让后人得以轻松跟随他的脚步。

自「江南Style」问世以来，PSY已经推出3张专辑；他说自己还有很多事要做。

他说，他仍以「江南Style」为荣，「这是我一生最大、最重要的勋章。在我表演的时候，这就是我最厉害的武器」。

© 2022 AFP