污染无国界 法国高山空气中发现北美微塑胶

（法新社巴黎21日电） 微塑胶污染遍布全球各地，今天公布的研究显示，即使是法国高山的「干净」空气，都能发现它们的踪影，且这些随风飘来的微塑胶，源头可回溯至北非、甚至是北美。

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微塑胶（microplastics，又称塑胶微粒）指的是小于5毫米的塑胶碎片，来自包装、衣服、车辆和其他来源，陆地、水域、空气里都已发现存在微塑胶。

法国国家科学研究中心（CNRS）科学家在海拔2877公尺的法国庇里牛斯山区（Pyrenees）南比戈尔峰天文台（Pic du Midi Observatory）采取空气样本。此地受地方气候和环境影响有限，故以「干净」着称。

科学家在2017年6月至10月间，每周检测1万立方公尺的空气，发现所有样本都含有微塑胶。

他们使用天气资料，推估每次采样前不同气团的行经路径，发现这些微塑胶的来源远及北非和北美。

研究主要作者、加拿大达尔豪希大学（Dalhousie University）的艾伦（Steve Allen）告诉法新社，这些微塑胶成功抵达高空，犹如进入超高速公路，才能飘这么远。

这项研究也发现源自地中海和大西洋的微塑胶。艾伦说：「海洋来源最有趣，塑胶离开海洋进入那么高的空气中，显示这块塑胶终究没有下沉，而是进入无限循环，四处移动。」

艾伦说，这种现象也显示，用船把塑胶送到海外是有缺陷的塑胶处置策略，因为「它仍会回到你身边」。

© 2021 AFP