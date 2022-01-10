汤普森因伤缺阵31个月后复出 勇士击退骑士庆祝

（法新社旧金山9日电） 随勇士3度拿下NBA总冠军，却因伤缺阵31个月的汤普森今天复出，勇士打出庆祝行情，以96比82击败骑士。

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美国职篮NBA金州勇士今天在主场迎战克里夫兰骑士，场上最大焦点就是因伤缺阵多时的汤普森（Klay Thompson）终于归队，让他与柯瑞（Stephen Curry）组成的「浪花兄弟」能再度合体。

汤普森2019年在总冠军赛中出现左膝前十字韧带断裂的重伤，导致2019-20球季完全无法上场；2020年再于练球时发生右脚阿基里斯腱撕裂的憾事，让2020-21跟着报销。

历经941天的漫长等待，汤普森终于在今天归队并先发上阵，他在比赛开打后不到1分钟，就有一次切入后抛投得手的表现，为勇士首开纪录。这节汤普森打了4分多钟，但似乎还在熟悉比赛感觉，招牌的三分球3次出手全部落空，仅5投1中拿下2分。

次节汤普森先是演出暴扣，再飙进一记久违的三分弹；上半场攻下7分的他，第3节4投3中攻下7分，末节再进帐3分。

这场比赛的首节，勇士靠柯瑞单节狂飙14分，以24比21领先骑士。次节，在培顿（Gary Payton II）攻下9分的带领下，让勇士在打完半场后，以51比46持续领先。

第3节「浪花兄弟」联手攻下15分，波尔（Jordan Poole）也贡献7分，勇士打出单节28比14攻势，以79比60将领先扩大到两位数的19分。前3节只获2分的骑士老将朗多（Rajon Rondo）末节砍下13分，让骑士一度看到逆转契机，但勇士及时踩住煞车，终场仍以14分之多获胜。

勇士除柯瑞、汤普森分别砍进28分、17分，替补的波尔也贡献14分，魏金斯（Andrew Wiggins）则有10分进帐，卢尼（Kevon Looney）虽只获6分，但狂抓18个篮板。

骑士阵中以攻下17分的史蒂文斯（Lamar Stevens）表现最佳，替补的朗多（Rajon Rondo）拿下15分，艾伦（Jarrett Allen）、 莫布里（Evan Mobley）分别进帐12分、11分。

© 2022 AFP