汤普森32分 勇士近8季6度闯进总冠军赛

（法新社旧金山26日电） 汤普森今天砍进32分，率NBA勇士120比110击败独行侠，在近8个球季内，第6度打进总冠军赛。

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美国职篮NBA西区冠军赛第5战，今天由在系列赛3比1「听牌」的第3种子金州勇士，在主场迎战第4种子达拉斯独行侠。

这场比赛开打后，勇士打出9比2开局，并在汤普森（Klay Thompson）、魏金斯（Andrew Wiggins）单节各拿8分的联手带领下，在首节28比23领先。

次节在葛林（Draymond Green）两罚俱中后，勇士获得两位数领先，并在柯瑞（Stephen Curry）两罚全进的情况下，一度领先达20分。独行侠虽靠丁威迪（Spencer Dinwiddie）的三分球稍将落后追近，但勇士在波尔（Jordan Poole）、汤普森单节分别砍进12分、11分的联手带领下，在半场打完后，以69比52将领先扩大到17分。

下半场的比赛，独行侠展开反扑，靠着唐西奇（Luka Doncic）回神单节砍下15分，及全队合力在第3节末段拉出的一波15比0强势攻击，一度将落后缩小到8分，但勇士靠波尔的一次切入上篮得手，在前3节结束时，仍以94比84保有两位数领先。

末节，卢尼（Kevon Looney）不断抓下篮板，让勇士持续有第2波的进攻机会，也使独行侠无力回天，最终让勇士以10分之差拿下「关门」的胜利。

勇士今天包括先发5人在内，有6人得分达两位数，其中以轰下全场最高32分的汤普森最多；魏金斯有18分、10篮板的「双十」表现；葛林有17分、9助攻的成绩；板凳出发的波尔贡献16分；柯瑞拿下15分；卢尼有10分、18篮板的「双十」演出。

唐西奇攻下独行侠最高的28分；替补的丁威迪也贡献26分；芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）、布朗森（Jalen Brunson）分别拿下13分、10分。

勇士今天赢球，近8个球季有6次闯进总冠军赛，过去他们5度争冠，有3次拿下总冠军。

这次晋级总冠军赛，勇士的对手将是东区头号种子迈阿密热火与第2种子波士顿塞尔蒂克系列赛的胜方。目前塞尔蒂克是以3比2取得「听牌」优势，且将于27日（台湾时间28日）在主场进行东区冠军赛第6战。

© 2022 AFP