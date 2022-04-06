汽车冲撞俄驻罗马尼亚大使馆 驾驶车内自焚当场死亡

（法新社布加勒斯特6日电） 罗马尼亚警方表示，今天一辆汽车冲撞俄罗斯驻罗马尼亚大使馆大门，汽车驾驶在车内点火自焚后当场死亡。

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检察官史代库（Bogdan Staicu）告诉记者：「这辆汽车冲撞大门，紧接着车内的人点燃一个装置，火就这样在车内烧起来了。」

史代库还说：「在车内找到好几个装有易燃物的容器。」

他表示：「除了驾驶的个人情况外，目前我们无法论断这一行为与其他因素有关。」

罗马尼亚媒体报导，这名驾驶是一个父亲权益非政府组织的总裁，他因为猥亵自己的未成年女儿昨天被判逾15年刑期。

两天前，他在脸书（Facebook）的最后一篇发文写着：「我也是乌克兰人。我们全都应该认为自己是乌克兰人，直到这场恐怖的战争结束为止。」

负责调查严重犯罪的俄国调查委员会（Investigative Committee）表示：「这不是起意外，而是有计画针对俄国代表机构的事件，驾驶曾经对守卫大声呼叫。」

罗马尼亚外交部表示：「拒绝针对这件悲惨事件断章取义或赋予政治意义，并呼吁俄国大使馆在完成调查前请勿做任何解读。」

© 2022 AFP