汽车冲撞美国国会警察1死1伤 白宫降半旗致哀

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（法新社华盛顿2日电） 美国国会山庄今天发生汽车闯入管制区冲撞路障事件，造成国会警察1死1伤，嫌犯持刀下车后遭到警方击毙。联邦众议院议长裴洛西下令国会降半旗致哀，总统拜登也下令白宫降半旗。

拜登伉俪在事发前，刚离开华府抵达马里兰州大卫营（Camp David）过复活节假期。拜登表示，他和妻子吉儿听闻这起暴力攻击，感到心碎。

拜登说，他已接获简报，对殉职的国会警察伊凡斯（William Evans）家属表达「衷心慰问」。伊凡斯是服务18年的资深国会警察，裴洛西（Nancy Pelosi）称他是「保护我国民主殿堂的烈士」。

美国媒体报导，警方查出这名发动攻击的嫌犯是来自印第安纳州的25岁非裔男子葛林（Noah Green），为非裔民族主义「伊斯兰民族运动」（Nation of Islam Movement）的拥护者。

美国国会警察局代理局长皮特曼（Yogananda Pittman）表示，这起事件发生在今天下午1时左右，目前仍在调查嫌犯攻击动机。事发后，国会周遭暂时封锁。

华盛顿特区大都会警察局代理局长康提（Robert Contee）表示，目前没有证据显示这起事件是恐怖攻击。

然而有报导说，葛林3月在网路上的一些留言透露出某种程度的绝望感和偏执。他自称失业且有健康问题，并提到末日概念。他写说自己面临「难以想像的考验」，现在展开「寻找灵魂之旅」。

他有一则文章提到自己为联邦调查局（FBI）和中央情报局（CIA）所扰、曾住院且蒙受「精神控制」，并称政府是「黑人头号敌人」。他还自称是「伊斯兰民族」领袖法拉汗（Louis Farrakhan）的追随者。

© 2021 AFP