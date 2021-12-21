沃尔玛涉直接倾倒数百万件有害废弃物 加州提告

（法新社华盛顿20日电） 美国加州今天宣布和沃尔玛公司（Walmart）对簿公堂，指控这家零售巨头未依法规处理数百万件有毒废弃物。

广告 继续浏览后续

加州表示，在2015年至2021年间对沃尔玛公司商店的垃圾压缩机进行58次检查，发现需要特殊处理的物品，例如电池、杀虫剂、清洁用品、电子废弃物和机密客户讯息，都直接被丢弃。

加州检察长邦塔（Rob Bonta）在声明中说：「当一个人扔掉一颗电池或半空的发胶瓶时，我们可能认为没什么。但现在讲的是数万颗电池、清洁用品和其他有害废弃物时，对我们环境和社区的冲击就相当巨大。」

加州当局表示，根据沃尔玛纪录，这家零售业者每年非法处置15万9600磅（约7万公斤）有毒废弃物，共计100万件物品。

2010年，加州就类似的危险废弃物处理违规行为与沃尔玛达成2500万美元的和解协议，但检察长办公室表示问题仍持续发生。

沃尔玛发表声明反驳这些指控，声称自2010年以来，监管机构进行3800次检查，未因违反「加州有害废弃物管制法」（Hazardous Waste Control Law）而处以任何罚款，「证明我们针对有害废弃物计画的有效性」。（译者：陈怡君/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP