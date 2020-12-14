沙乌地吉达港油轮爆炸 无人受伤

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（法新社利雅德14日电） 总部设在新加坡的Hafnia航运公司表示，旗下挂新加坡旗的BW Rhine油轮，今天在沙乌地阿拉伯吉达市（Jeddah）的港口外爆炸。这是沙乌地最新一起能源基础设施遇袭事件。

目前尚无组织承认犯下这起爆炸案。但在沙乌地的邻国叶门，获伊朗支持的叛军「青年运动」（Huthi）正加强攻击沙乌地境内目标，以报复利雅德（Riyadh）政府5年来带领军事行动对抗他们。

Hafnia公司透过声明表示：「BW Rhine在吉达港卸货时，被外来物击中…引发爆炸，船上接着起火。」

「船员已在海岸消防队与拖船协助下扑灭火势，22 名海员的状态皆已确认，无人受伤。」

吉达港是红海（Red Sea）重要港口，也是石油巨擘沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）的配送中心。沙乌地当局未立即证实吉达港外发生爆炸。

Hafnia公司并回报，今天凌晨0时后的这起爆炸造成「船体受损」，不排除有漏油的可能性。

Hafnia公司表示：「可能已有部分油料流至船外，但还没经过证实。目前仪器显示船上油量和事发前一样。」

© 2020 AFP