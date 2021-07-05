沙乌地和阿联罕见公开杠上 OPEC+产油会议蒙阴影

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（法新社利雅德5日电） 针对一份重要的石油生产协议，沙乌地阿拉伯罕见与盟邦阿拉伯联合大公国公开起争执。在石油输出国家组织和俄罗斯等产油国联盟（OPEC+）今天将再度开会之际，双方紧张关系升温。

阿拉伯联合大公国强烈反对OPEC提议的一份增产协议，导致情势陷入僵局。这份协议是在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情后经济复苏仍脆弱时，为了抑制油价攀涨而采取的努力，如今可能因此受挫。

沙乌地阿拉伯能源部长阿卜杜拉齐兹亲王（Prince Abdulaziz bin Salman）接受彭博电视（Bloomberg Television）访问时表示：「现在是整个团体和一个国家对立。这令我遗憾，但事实如此。」他暗示阿拉伯联合大公国在共有23个成员国的OPEC+里被孤立。

阿卜杜拉齐兹亲王另在阿拉伯电视台（Al-Arabiya Television）昨天晚间播出的访问中，呼吁阿联「多点理性和妥协」。

一年多前疫情爆发、造成原油需求崩垮时，OPEC+曾将产油量大砍；但自5月起已缓步调高产量。

目前OPEC+产量方案是从8月到12月每月增产每日40 万桶，到了年底将使油市供应量增加每日200万桶。有人提案将措施延长到明年底，不过相关谈判进展并不顺利。

拉伯联合大公国只支持短期增产。昨天并要求若要将协议延长到明年，需有更好的条件。

阿联能源部长马兹鲁伊（Suhail Mohamed Al-Mazrouei）昨天接受电视访问时说：「阿联要求新协议要公平。...要求其他国家对等互惠是我们的主权权利。」

他还告诉天空新闻阿拉伯台（Sky News Arabia）：「要我们接受更多不公平和牺牲并不合理--我们已经很有耐心。」

利雅德和阿布达比的争执核心点是「底线」产量水准。OPEC+成员国减产或增产，是以这个水准判定。

马兹鲁伊表示，阿联目前底线产量每日317万桶太低，若协议延长，应将产量提高到380万桶。

但沙乌地的阿卜杜拉齐兹亲王拒绝接受。他告诉阿拉伯电视台：「我参加OPEC+会议已34年，从没见过这种要求。」

双方言论如此坦白，在阿拉伯世界并不寻常。因为这些国家的争执，通常能在各王国的皇宫内低调处理。

阿卜杜拉齐兹亲王拒绝对阿布达比妥协。他说，为了能源市场稳定，有必要将协议延长到明年底。他对彭博电视表示：「我们必须延长。延长能让许多人处于舒适圈。」

但阿联立场坚定，导致OPEC+上周谈判没有进展。

若未能达成协议，将刺激油价大涨，导致全球经济走出疫情的脆弱复苏受到冲击。此外也可能造成OPEC+联盟瓦解，进而引发油价战，为全球经济带来大灾难。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP