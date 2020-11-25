沙乌地港口发生爆炸 油轮受损

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（法新社利雅德25日电） 一艘停靠在沙乌地阿拉伯红海港口舒凯克（Shuqaiq）、由希腊经营的油轮，今天因一场爆炸受损，所幸未传人员伤亡。沙国领导的一支军事联盟把矛头指向叶门叛军发动攻击。

这艘Agrari号油轮挂马尔他旗，为希腊航运商TMS Tankers所有。

TMS Tankers表示，油轮准备离开舒凯克港时，遭「不明来源攻击」，但未传出人员受伤，所有人员皆安全，也没发生污染问题。

TMS Tankers表示，包括海巡单位等沙乌地当局已登上遇袭油轮，正在进行调查。

根据希腊商业海事部（Merchant Marine Ministry ）的一名官员，这艘油轮上有25名人员，其中7人为希腊人；爆炸发生时，油轮并未载运货物，目前还不清楚爆炸原因。

但沙乌地阿拉伯领导的军事联盟证实，今天有一艘商船在红海受到轻微损伤。联盟未说明船只名称。

联盟表示，事件发生当下，有一艘载着爆裂物、由叶门叛军「青年运动」（Huthi）派出的船只遭拦截和摧毁；商船则因弹片而受损。

联盟指出：「青年运动民兵的敌对行为，威胁了航道和全球贸易。」

© 2020 AFP