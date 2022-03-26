沙乌地石油设施遇袭引发大火 F1赛事照常举行

（法新社吉达26日电） 叶门叛军昨天对沙乌地阿拉伯港口吉达的石油设施发动攻击并引发大火和浓烟，但一级方程式赛车沙乌地阿拉伯大奖赛仍会依照计画进行赛事，即便在吉达的街道赛场都能看见大火。

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沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）在吉达（Jeddah）的炼油厂遭攻击后窜出熊熊大火，一级方程式赛车手甚至可以在开场练习赛闻到味道。

为此，赛车手、车队老板、一级方程式赛车（Formula One，F1）执行长多梅尼卡里（Stefano Domenicali）及总经理布朗（Ross Brawn）进行将近4个小时的会议，讨论是否继续进行赛事。

会议在今天凌晨2时20分结束，之后红牛车队（Red Bull）的墨西哥车手培瑞斯（Sergio Perez）在推特发文说：「已经准备且完全专注在明天的预赛！」他的推文显然证实了明天赛事如常进行的决定。

多梅尼卡里稍早坚称这个周末会依照计画进行赛事。

一级方程式赛车发言人也表示，当局已确认赛事可以依照计画继续进行，F1方面会跟当局和所有车队保持紧密联系，并密切关注状况。

© 2022 AFP