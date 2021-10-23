沙乌地设定雄心目标 2060年达成净零碳排

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「联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议」（COP26）10月31日到11月12日将在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）举行，希望各国同意设定更具雄心的减排目标以对抗全球暖化。

路透社报导，沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）在COP26召开之前，于「沙乌地绿色倡议」（Saudi Green Initiative）会议以录制影片发言。

他表示：「沙乌地阿拉伯王国计划以碳循环经济方案，配合发展计画，目标在2060年前达成净零碳排…同时保持沙乌地王国在强化维安与全球原油市场稳定的领先地位。」

他表示，沙乌地绿色倡议的目标是每年减少2亿7800万吨碳排放，是先前设定目标1亿3000万吨的2倍多。

沙国今年3月矢言，要透过各式倡议减少超过全球4%碳排放量，包括在2030年前达到50%电力来自再生能源，并要在这个沙漠国家种植数十亿棵树木。

同为石油输出国家组织（OPEC）成员的阿拉伯联合大公国这个月稍早宣布，将在2050年达到净零碳排。

沙国在打击气候变迁方面被批评动作太慢，在「气候行动追踪」（Climate Action Tracker）的全球气候变迁绩效报告上吊车尾，被评为行动「严重不足」。

© 2021 AFP