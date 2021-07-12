沙乌地诉讼案恐让机密曝光 美罕见考虑司法介入

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（法新社利雅德11日电） 文件显示，沙乌地阿拉伯实质领袖与前情报单位头子的2起诉讼案，恐使得美国极敏感的政府机密曝光，华府因此罕见地考虑司法介入。

这2起分别由美国及加拿大法院审理的诉讼，围绕在沙国国有企业指控贾布里（Saad AlJabri）贪腐。贾布里曾任情报单位首长，长期与美国官员在秘密反恐任务上密切合作。

这是沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）与贾布里长期不和事件的最新纠纷，也使得沙国皇室高潮迭起的对立浮上台面，不过华府担心对簿公堂恐暴露与其机密任务相关的敏感资讯。

美国司法部4月罕见地向麻萨诸塞州法院递状，指贾布里打算「描述与声称国家安全活动有关的资讯」。

书状指出：「（美国）政府正考虑是否以及如何参与这次行动，包括在有必要及适合情况下，捍卫合适的政府权利。」书状未再进一步说明。

1个月后司法部又再次递状，以国安问题需要「高层『小心』且『综观全局』的判断」为由，要求法院给予更多时间。 书状指出，美国政府准备向法院秘密「提供进一步资讯」。

法律专家表示，华府可能援引「国家机密特权」（state secrets privilege），拒绝向法院揭露认为有害国安的资讯。

美国中央情报局婉拒对此置评，司法部亦未回覆记者提问。专家表示，司法部只有在罕见情况下，才会介入民事诉讼。

© 2021 AFP