沙乌地重开边界 结束2周防Covid-19新病毒锁国期

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（法新社利雅德3日电） 沙乌地阿拉伯政府今天宣布，重新开放边界和国际航班，结束为期2周的暂停入境措施。这些措施是为了防止2019冠状病毒疾病（Covid-19）新病毒株扩散。

沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）报导，沙乌地阿拉伯内政部宣布，政府下令取消「与冠状病毒新变种病毒扩散有关的临时措施」。

沙乌地累计有36万3000多例Covid-19确诊，其中6200多例病殁，在波斯湾地区阿拉伯国家中最多；但沙乌地的患者康复比率也高。

利雅德是在去年12月21日开始暂停国际航班和关闭海陆边界。另2个采取类似措施的波湾国家阿曼和科威特，近日也都已取消这些措施。

沙乌地内政部今天声明还补充说，从英国、南非或「冠状病毒新变种病毒正在扩散的任何国家」入境的旅客，将受到更多措施限制。

从这些国家入境的外国旅客，必须先在另一个国家待满14天并出示阴性检测证明，才能入境沙乌地。至于本国籍旅客虽能直接从这些国家入境，但必须先隔离14天和通过病毒检测，才能够外出。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP