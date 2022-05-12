沙乌地阿美石油公司挤下苹果 成全球市值最高公司

（法新社旧金山11日电） 沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）今天超越苹果（Apple Inc.）成为全球最有价值公司，主因油价攀升推高股价，以及科技股重挫。

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沙乌地阿美是沙乌地阿拉伯的国营原油与天然气公司，号称是全球规模最大的石油生产公司，根据收盘价，沙乌地阿美市值达2.42兆美元（约新台币72.5兆元）。

同时，过去一个月来苹果股价下挫，正式交易11日结束时，市值为2.37兆美元。

由于消费者需求强劲，苹果公布今年头3个月获利优于预期，但股价仍持续下跌。

苹果警告，由于中国为了防堵COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情实施封锁措施，加上供应链瓶颈持续存在，6月季度的营收可能会减少40亿到80亿美元。

苹果财务长梅斯特里（Luca Maestri）与分析师进行视讯会议时说：「COVID-19疫情造成的作业中断与影响整个产业的矽短缺情况导致供应紧缩，冲击我们满足消费者对产品需求的能力。」

叶门叛军今年3月攻击沙乌地阿美石油公司的设施，导致生产暂时缩减，但沙乌地阿美随后公布去年净利劲扬124%。

沙乌地阿美说，随着全球经济开始自COVID-19疫情反弹，「相较于2020年的490亿美元，2021年沙乌地阿美的净利成长124%至1100亿美元」。

沙乌地阿拉伯是全球最大的原油出口国之一，由于俄罗斯挥军入侵乌克兰，国际对莫斯科祭出制裁、扰乱全球能源市场，沙乌地一直承受增产压力。

沙乌地阿美石油总裁兼执行长纳瑟（Amin Nasser）表示，部分受到「地缘政治因素」影响，公司前景依旧充满不确定性。

纳瑟说：「在增加原油产能、执行天然气扩增计画，以及提升原油转为化学品的产能上，我们持续取得进展。」因此，就2021年而言，他不讳言「经济条件大幅改善」。

© 2022 AFP