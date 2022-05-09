沙乌地：国王结肠镜检查良好 继续住院休养

（法新社利雅德8日电） 年事已高的沙乌地阿拉伯国王沙尔曼（King Salman）昨天住院接受检查。官方沙乌地新闻社今天报导，沙尔曼国王经过结肠镜等多项检查后，将继续住院休息一段时间。

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法新社报导，沙国多年以来一直设法化解外界对已高龄86岁的沙尔曼国王健康疑虑；沙尔曼自2015年起开始统治全世界最大石油出口的沙乌地。

沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）引述王室声明报导，沙尔曼昨天入住红海海滨大城吉达（Jeddah）的费瑟国王专科医院（King Faisal Specialist Hospital）「接受相关医疗检查」。

沙乌地新闻社随后指出，8日下午医师小组为国王做结肠镜检查，「结果良好，医疗小组决定让国王在医院休养一段时间」。

沙乌地对外公开沙尔曼国王就医实属罕见。2017年，沙国驳斥外界纷揣测国王打算退位、由身为王储的儿子穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）接掌大位的传闻；穆罕默德．沙尔曼早被外界视为沙国实质统治者。

2020年，沙尔曼接受胆囊移除手术；他最近一次住院是今年3月，当时官媒也形容是一次「成功的医疗检查」，更换了心律调节器电池。（译者：纪锦玲）

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