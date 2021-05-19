沙国外长对与伊朗试探性对话态度乐观

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（法新社巴黎18日电） 沙乌地阿拉伯外交部长费瑟告诉法新社，在与伊朗进行试探性对话后，他们感到「乐观」。双方对会谈的细节一直严加保密，他就此发表评论相当罕见。

这项官方层级的会谈，目的是要恢复逊尼派穆斯林（Sunni Muslim）主政的沙乌地阿拉伯王国和什叶派（Shiite）为主伊朗伊斯兰共和国 （Islamic Republic of Iran）5年前断绝的关系。

正在巴黎参加两项国际峰会的费瑟（Faisal bin Farhan）今天说：「我们已经进行了一些试探性的对话，这都还在非常初期的阶段，但我们感到乐观。」

沙乌地阿拉伯与伊朗的会谈由伊拉克总理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）牵线，原本一直未曝光，直到金融时报（Financial Times）揭露双方已于4月9日在巴格达进行第一次会谈。

伊朗政府仅在5月10日证实曾有会谈，但也表示现在讨论会谈的成果「还太早」。

费瑟说：「如果伊朗能看清楚与邻国保持良好关系对他们有好处，那我就可以感到乐观。」但他也强调，双方接触仍处于初步的阶段。

当被问到6月的伊朗总统大选对此可能带来什么影响，他表示，影响可能微乎其微。

他解释说：「就我们对伊朗的了解，外交政策是由最高领导人制订，因此我们不认为会有重大的改变。」

© 2021 AFP