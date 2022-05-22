沙国女权大跃进 航班机组员首度全女性

（法新社利雅德21日电） 沙乌地阿拉伯赋予女性权力的进展出现大跃进，该国首次出现航班上机组员全为女性的现象。

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沙乌地阿拉伯航空（Saudi Arabian Airlines）旗下廉航子公司flyadeal发言人伊斯坎达拉尼（Emad Iskandarani）表示，flyadeal这次写下里程碑的航班19日从该国首都利雅德（Riyadh）飞往红海沿岸城市吉达 （Jeddah）。

伊斯坎达拉尼表示，7名机组员「绝大多数」是沙国女性，包括副驾驶，但不含正驾驶，因为她是一名外国女性。

沙乌地阿拉伯民用航空局今天证实flyadeal的说法，并称近年来女性在沙国航空业的重要性不断增加。

2019年，当局宣布第1个有沙国女性副驾驶执飞的航班。

沙乌地阿拉伯官员正试图推动航空业的快速扩张，以让沙国成为全球旅行枢纽。

沙国目标包括在这个10年结束时，让年度载客量增加至目前的3倍以上，达到3.3亿人次，并在2030年前投资1000亿美元在该国航空业，还要成立一家新的国家级航空公司、在利雅德建造一座新的「巨型机场」，让每年货物的吞吐量达到500万公吨。

然而，航空业的分析家质疑，沙乌地阿拉伯的航空公司，是否足以和阿联酋航空航空（Emirates）、卡达航空（Qatar Airways）等区域老牌航空公司竞争。

沙乌地阿拉伯实际掌权的王储穆罕默德．沙尔曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）亲自监督改革，包括将实施长达数10年，不许女性驾车的禁令取消，并放宽赋予男性权利、让他们独断处置女性亲属的所谓「监护」规定。

© 2022 AFP