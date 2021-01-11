沙国欲打造无车零碳排生态城市 实现中东科技乌托邦

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（法新社利雅德10日电） 全球最大原油出口国沙乌地阿拉伯今天宣布，将在斥资钜额发展的沙漠城「新未来」（NEOM）打造一个「零汽车、零马路和零碳排」的生态城市。

沙国「新未来」计画耗资5000亿美元，将在风景如画的红海沿岸打造绵延170公里长、宛如科幻巨作场景的人工智慧（AI）城市THE LINE。

沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）罕见在国营电视台露面，揭开这个旗舰商业区的首项重大建设计画；「新未来」旨在让沙国经济多样化。

他说，这座「零汽车、零马路和零碳排放的城市将绵延170公里，可容纳100万居民，保留95%的自然资源」。

这位沙国实际领导人说：「我们为何要为了开发而牺牲大自然？我们需要把传统城市的概念转变为未来城市概念。」沙乌地是全球污染最严重的国家之一。

他秀出的电脑模拟城市景象，有着原始沙漠和蔚蓝海洋景观。

根据声明，这座步行城市将拥有学校、医疗诊所、绿地以及高速公共运输等服务，预计所有行程都不会超过20分钟。

声明说，人工智慧将在这座城市扮演关键角色，「100%以洁净能源供给电力，为居民提供无污染、较健康、更能永续发展的环境」。

这座城市预料将在2030年前，为沙国的国内生产毛额（GDP）贡献480亿美元，并创造38万个就业机会。

© 2021 AFP