沙国王子被控奴役巴黎豪宅7帮佣 法国检方调查

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（法新社法国南泰尔5日电） 法国检方今天表示，正在调查一起投诉，指沙乌地阿拉伯王子在巴黎西郊公寓的7名雇佣处境恶劣，宛如现代奴工。

法新社报导，巴黎郊区南泰尔市（Nanterre）检察官办公室表示，这7名女性雇佣多来自菲律宾，于2019年10月投诉受到现代奴役后，检方已展开人口走私调查。

了解内情的匿名人士说，这些女佣是在沙乌地阿拉伯徵聘的，在沙国和法国两地为王子及其家人工作。

消息人士指出，这些女佣是在法国旅行途中脱逃。

遭控虐待事件发生于2008年、2013年和2015年，地点在巴黎西郊塞纳河畔纳伊市（Neuilly-sur-Seine）的豪华公寓中。

消息人士说，检察官数周前已听取提诉女性的证辞，但被控的沙国王子目前不在法国，尚未接受讯问。

根据「巴黎人日报」（Le Parisien）报导，有些帮佣被要求睡地板，照顾王子的4名小孩时几乎没有间吃饭。

援助团体「奴役求救」（SOS Esclaves）总裁佛吉鲁（Anick Fougeroux）告诉巴黎人日报：「我们第一次见到她们时，最令我们震惊的是她们饿坏了，有人哭着喊饿。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP