沙国盼为化解争议奠基 证实上月与伊朗会商

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（法新社利雅德3日电） 沙乌地阿拉伯外交部长今天证实，沙国上月曾与中东地区的宿敌伊朗举行会谈，并希望双方的会晤能够为化解争议奠定基础。

法新社报导，穆斯林什叶派（Shiite）占多数的伊朗与逊尼派（Sunni）当家的沙乌地阿拉伯，在中东地区爆发的多起冲突中向来立场南辕北辙，却从今年4月以来，展开双方自2016年断交至今的最高层级磋商。

沙国外交部长费瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）藉着与欧盟（EU）外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）召开联合记者会表示：「上月21日两国展开第4回合谈判，这些磋商仍处于试探性阶段，我们希望以此为化解双方之间的争议奠定基础。」

费瑟并未透露会晤的地点或出席代表的层级，不过波瑞尔对于沙国与伊朗的会谈表示欢迎。

另一方面，伊拉克的消息来源上月透露，伊朗与沙乌地阿拉伯的官员近期曾在伊拉克首都巴格达（Baghdad）会晤。

会谈在意欲成为中东地区调停者的伊拉克召开，由伊朗的温和派前总统罗哈尼（Hassan Rouhani）发起，他是在今年8月卸任，随后由立场极端保守的总统莱希（Ebrahim Raisi）主政。

伊朗外交部发言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）上月23日表示，会谈就波斯湾的安全议题取得「重大进展」。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP