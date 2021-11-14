沙国联军挺叶门政府 击毙逾180名叛军

（法新社利雅德13日电） 以沙乌地阿拉伯为首、支持叶门政府对抗叛军的联军今天表示，过去24小时他们在马里卜省（Marib）和贝达省（Al-Bayda）战场发动的空袭，一共击毙186名「青年运动」叛军。

广告 继续浏览后续

稍晚，亲政府军事官员另指出，在红海（Red Sea）重要港口荷台达市（Hodeida）南方的战斗，一共导致32名叛军和9名亲政府军人死亡。

马里卜市是政府阵营在叶门北部的最后堡垒，沙国为首联军为击退叛军对这座城市的攻势，自10月起几乎天天发动空袭，通报死亡人数一直都很多。

沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）刊出的联军声明表示，最新空袭着重于马里卜西方的前线，以及贝达省最南端。

获得伊朗支持的叶门叛军「青年运动」（Huthis），很少就死亡人数发表评论。目前累计死亡人数已逾3000人，但法新社无法独立验证沙国联军的数据。

另一方面，叛军12日占据荷台达市南方大片区域后，两名军官告诉法新社，叛军今天试图向南深入政府控制的领地，双方爆发战斗，亲政府部队击退叛军攻势。

其中一名军官表示，战斗地点位于荷台达市南方约100公里处，一共造成32名叛军、9名亲政府军人死亡。

2018年在瑞典举行的上一轮叶门和谈，虽达成荷台达停火协议，叛军与亲政府部队之后又在荷台达市周边爆发冲突。

青年运动叛军2014年占领叶门首都沙那（Sanaa）后，隔年沙国为首的联军介入支持叶门政府。

在这场被联合国（UN）称为全球最严重的人道危机中，已有数以万计的人丧命，其中又以平民占多数；另有数以百万计的人流离失所。

© 2021 AFP