沙国领衔开峰会 与卡达协议化解围堵危机

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（法新社沙乌地阿拉伯欧拉5日电） 卡达国王塔米姆今天抵达沙乌地阿拉伯，获沙国王储穆罕默德．沙尔曼热情相拥欢迎。相关各国即将针对区域危机召开峰会，有可能达成更多重大突破。

2017年6月，由沙乌地阿拉伯领导的波斯湾和其他地区国家联盟，宣布与卡达断交及切断海陆空交通往来，并指控卡达和伊朗关系太密切与支持激进伊斯兰组织。上述指控卡达矢口否认。

这些国家以及居中斡旋两方的阿曼及科威特，将在沙国的欧拉市（Al-Ula）举行峰会。此前尽管两国之间仍有敌意，不过一夜之间沙乌地对卡达重启边境。

穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）对塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）展现热烈的欢迎，也燃起敲定内容更广泛协议的期望。

这是围堵危机爆发以来，塔米姆首次造访沙乌地阿拉伯。他这次出席高峰会，被视为对于这项进程投下重要信任票，他此行是在沙国宣布让步后才敲定。

科威特大学（Kuwait University）助理教授塞夫（Bader al-Saif）分析：「信心建立措施似乎从沙乌地与卡达开始，不过其他国家也将加入，即使是晚一点。」

他又说：「任何有助于和解的举措好过甚么都没有，波斯湾合作理事会（GCC）需要大幅重新调整，才能够发挥比当前更多的功能。」

美国现任总统川普（Donald Trump）即将卸任，华府方面加强施压，以化解卡达所声称的「围堵」，并坚持波斯湾国家务必团结一致，孤立美国的敌人伊朗。

一名美国官员表示，穿梭中东地区推动相关协议的川普女婿及总统资深顾问库许纳（Jared Kushner），将出席今天「突破性」协议的签署仪式。

英国国防及安全智库皇家联合军事研究所（Royal United Services Institute）研究员博克（Tobias Borck）说：「想当然尔，川普政府将会宣称，这是又一项重大胜利。」但他强调，两国尚未关系正常化。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP