沙国：对已接种疫苗海外朝圣者开放副朝觐

广告 继续浏览后续

（法新社利雅德8日电） 沙乌地阿拉伯因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而将海外朝圣者拒于门外18 个月后，明起将陆续受理已接种疫苗之境外穆斯林的副朝觐（Umrah）申请。

官媒沙乌地新闻社（SPA）报导，朝圣人数从每月6 万人放宽至200万人后，圣城麦加（Mecca）和麦地那（Medina）将在维持防疫措施下，开始迎接海外访客拜访清真寺。

沙乌地朝觐暨副朝觐部（Hajj and Umrah Ministry）官员表示，无论海内外，朝圣者提出副朝觐申请时都须附上官方COVID-19疫苗接种证书。

报导又说，来自沙国列为黑名单国家的朝圣者，除了接种疫苗，入境时还须依国家规定接受隔离。

副朝觐与朝觐（Hajj）不同，是一个可以在一年当中的任何时候进行的宗教仪式，而朝觐则有规定的日期。

沙乌地阿拉伯去年10月已对境内穆斯林的副朝觐解禁。而今年7月的朝觐活动，则是连续第2年在仅开放给沙国公民和居民，并限制人数下举行。

沙乌地阿拉伯迄今有近53万2000人染疫，超过8300 人病故。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP