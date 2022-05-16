沙尘暴再令伊拉克停摆 一个月来出现8次

（法新社巴格达16日电） 伊拉克今天再度受到沙尘暴袭击，至少2000人因呼吸困难被送到医院救治，全国各地的机场、学校和公家机关被迫关闭。

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这是4月中旬以来，伊拉克出现的第8场沙尘暴。与气候变迁有关的土壤退化、严重干旱以及低降雨量引发沙尘暴，令伊拉克备受打击。

本月发生的上一场沙尘暴导致1人死亡，另有5000人因呼吸问题不得不住院治疗。

法新社记者称，首都巴格达今天被泛出橘色光芒的浓密尘云所笼罩，许多其他城市也被遮蔽，包括南部什叶派圣城纳加夫（Najaf）和北部库德族自治区的苏雷马尼亚（Sulaimaniyah）。黄色和橘色沙子覆盖建筑物屋顶、汽车，甚至潜入住家。

伊拉克18个省中有7个省份的政府机关宣布关闭，包括首都巴格达。不过卫生机构仍维持开放，以帮助最弱势民众，包括老人以及患有慢性呼吸道疾病和心脏疾病的患者。

卫生部发言人巴德（Saif al-Badr）表示，截至今天中午，伊拉克各地至少有2000人因需要氧气而住院。法新社记者在巴格达的谢赫扎耶德医院（Sheikh Zayed Hospital）见到约20名患者，其中大多为老年男性。

加护病房一名医护人员称，该医院今天至少收治了75名呼吸困难患者。

据国营的伊拉克通讯社（INA）报导，沙尘暴将巴格达机场的能见度大幅降低到只有300公尺，迫使当局关闭领空并停止所有航班。报导还称，纳加夫和苏雷马尼亚的机场今天也都关闭。

全国学校停课，期末考延至17日举行。各大学也将考试延后。

中东地区一直受到沙尘暴袭击，但近年来变得更加频繁和强烈。此一趋势与过度使用河水、建造更多水坝、过度放牧和砍伐森林有关。

环境部一名官员4月曾警告，未来20年伊拉克每年可能要面临「272天沙尘日」。

© 2022 AFP