沙尘暴延误运输 几内亚伊波拉疫苗延至23日施打

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（法新社几内亚康纳克立22日电） 撒哈拉沙漠的沙尘暴导致一架载了上万剂伊波拉病毒疫苗的飞机延后抵达西非国家几内亚，让该国明天开始才会提供疫苗给民众接种。

伊波拉病毒（Ebola）于2013年到2016年在西非地区造成超过1万1300人丧命，当时疫情最严重的地方包括几内亚、赖比瑞亚和狮子山共和国。几内亚上周末成为西非地区第1个再传伊波拉疫情的国家。

一架载有超过1万1000剂疫苗的飞机因为沙尘暴的关系，无法降落在几内亚首都康纳克立（Conakry），使得疫苗接种计画不得不延后一天展开。

据法新社记者报导，这架载有默克药厂（Merck）疫苗的特殊专机，最终于今晚降落几内亚。

卫生当局表示，部分疫苗将直接送往位于几内亚东南部林区的恩泽雷科雷（Nzerekore），当地近期已有5 人因为伊波拉病毒丧命。

康纳克立明天也预计展开疫苗接种行动。

伊波拉病毒会导致高烧，在最坏的情况下会出血不止。它是透过与体液的近距离接触传染，与患者同住或照顾患者的人染疫风险最大。

除了几内亚外，伊波拉病毒最近也在刚果民主共和国再度出现。

另外还有从美国空运的8700剂疫苗，预计在24日送达。

© 2021 AFP