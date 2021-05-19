沙波尼斯准大三元克黄蜂 溜马保争季后赛机会

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（法新社印第安纳波利斯18日电） 溜马的沙波尼斯今天缴出14分、21篮板、9助攻成绩，球队靠他准大三元贡献，144比117击败黄蜂，接下来将与巫师争夺季后赛门票。

美国职篮NBA附加赛今天展开，例行赛东区排名第9 、第10的印第安纳溜马、夏洛特黄蜂率先交手，胜队可与例行赛东区第7、第8的波士顿塞尔蒂克、华盛顿巫师对战后的败队，争夺以第8种子身分闯进季后赛的资格，败队本季将就此结束。

此役赛前黄蜂就出现大利空，因为球队主力海沃德（Gordon Hayward）4月扭伤脚踝后停机休养，但至今无法痊愈，此役也无法上场。黄蜂对海沃德寄予厚望，本季以4年1.2亿美元（约新台币34.2亿元）大约将他网罗入队，他本季平均每场比赛可为球队贡献19.6分、5.9篮板、4.1助攻。

今天溜马首节就轰下40分，并取得16分领先，之后一路领先，终场轻松拿下胜利。

黄蜂此役的三分球手感不佳，整场比赛40次出手只投进12球，命中率刚好3成，不敌溜马的4成57，是输球的关键之一。

溜马今天8人得分破十，沙波尼斯（Domantas Sabonis）除攻下14分，还抢下多达21个篮板，另外送出9次助攻，有准大三元的表现；布里塞特（Oshae Brissett）攻下全场最高23分，麦德莫特（Doug McDermott）也拿下21分；替补的毕塔吉（Goga Bitadze）也有14分、10篮板的双十成绩。

黄蜂今天5人得分达两位数，其中以斩获全场最多23分的布里吉斯（Miles Bridges）表现最佳，替补的泽勒（Cody Zeller）7投7中攻下17分，罗齐尔（Terry Rozier）虽获16分，但三分球9次出手全部落空。

© 2021 AFP