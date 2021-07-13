没进球歧视留言灌爆 英格兰球员：不会为出身道歉

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（法新社伦敦12日电） 英格兰队在欧国杯决赛对决义大利最终在PK大战落败，没踢进球的3名球员社群帐号被辱骂灌满。其中一名球员今天表示，他可以接受批评他表现不佳，但他不会为自己的出身道歉。

英格兰昨天在90分钟正规赛与30分钟延长赛后以1比1平手，最后在PK大战2比3败给义大利，无缘冠军。英格兰队的拉许福特（Marcus Rashford）、桑丘（Jadon Sancho）和沙卡（Bukayo Saka）昨天都未能进球而成为众矢之的，推特以及脸书旗下Instagram涌现大批谩骂霸凌的留言。

拉许福特在推特写道：「我是拉许福特，23岁的非裔男性，来自南曼彻斯特的威辛顿（Withington）与维文索尔（Wythenshawe）。如果我别无所有，但我拥有这些！」

他写道：「我在脑海里一遍又一遍地回想起踢球的那刻，可能没有任何言语可以形容这种感觉。决赛。55 年。1个罚球。历史。我只能说对不起。我希望情况有所不同。」这是英格兰队55年来首次打进欧国杯决赛。

他并写道：「我可以接受一整天对我表现不佳的批评，我的罚球不够好，应该要进球的。但我永远不会为我是谁以及我的出身而道歉。」

英格兰足球总会（English Football Association ）强烈谴责这些种族歧视攻击，主席威廉王子（Prince William）表示，他对这些歧视文字感到非常「憎恶」。

© 2021 AFP