沪深挫逾5% 领跌亚股
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（法新社北京25日电） 亚洲股市今天全面挫跌，主要受到中国当局抗疫封城恐对中国经济和全球供应链造成威胁的疑虑影响。上海和深圳股市双双重挫逾5%，领跌区域股市。
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美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）暗示，联准会官员下月将升息2码，年底前还将继续升息，引发上周世界各地股市重挫。亚股今天延续这股跌势。
中国难以控制COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，迫使境内最大的城市上海封城，进而对需求造成打击。
尽管几周来实施严格的防疫封锁措施，上海官员今天通报51起死亡病例，创下单日最高病殁纪录。北京则警告，随着感染病例攀升，情况「严峻」。
安达（OANDA）资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）告诉彭博电视，封城将「酿成物流问题，不但对中国造成影响，也对世界其他地区带来冲击」。
中国官员决定继续推动「清零政策」，加上缺乏政府推出的刺激措施，「种种因素都指向中国股市将走跌，以及我们将看到未来人民币走软」。
华尔街三大指数22日跌幅都超过2%，拖累今天亚股全面倒地不起。
港股恒生指数收盘大跌3.7%，来到19869.34点。上海综合股价指数重摔5.1%，收在2928.51点，深圳综合股价指数惨跌6.48%，收在1790.03点，双双领跌亚股。日股日经指数则收跌1.9%，来到26590.78点。
至于亚洲其他股市，首尔、新加坡、台北、曼谷和雅加达股市皆收跌。雪梨和威灵顿股市今天适逢假日休市一天。
© 2022 AFP