河马首度发现染疫 比利时动物园验出阳性

（法新社布鲁塞尔3日电） 比利时动物园今天表示，园内两只河马经COVID-19（2019冠状病毒疾病）检测呈阳性反应，园方强调这两只巨型动物并未出现危险症状。

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法新社报导，比利时安特卫普动物园（Antwerp Zoo）河马区先前已关闭不对外开放，区内住着一对41岁与14岁的河马母女今天传出染疫，管理员们已将它们隔离。

这不是第一次有动物园出现动物感染COVID-19事件，但据悉多数案例是猫和猴子。

安特卫普动物园去年曾对园内动物采检，并未发现新型冠状病毒感染病例，但随着今年冬季疫情再度升温，兽医维卡曼（Francis Vercammen）为河马做检查。

维卡曼说明将河马采检样本送国家兽医实验室的原因。他说：「因为见到它们流鼻涕，我就替它们做一次预防性的细菌检验。」

「鉴于目前局势，我决定另作COVID-19采检，却没想到有这意外结果。」

「目前据我所知，这是这种动物首宗已知染疫案例。在全世界据报此一病毒主要是感染类人猿及猫科动物。」

目前不清楚这两只河马是如何接触到病毒。负责照顾的管理员并未出现症状，但会进一步采取预防措施，若他们检测结果呈阳性，将会隔离检疫。

比利时与欧洲多数国家一样，在冬季面临新一波COVID-19疫情升温，包括目前还是少数感染的新变异株Omicron病例。

比利时人口约1100万，过去7天平均每天1万7800多人确诊、44人病亡。目前全国约有800名COVID-19重症病患住在加护病房中，导致医院过度负荷、许多其他病情患者延后治疗的情况。（译者：纪锦玲）

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