油价回跌通膨忧虑降 亚股全面反弹日经大涨近4%

（法新社香港10日电） 亚洲股市今天在国际油价回落通膨忧虑降，以及投资人逢低买进带动下，随着前一天的欧美股市强力反弹劲扬，其中日股日经指数狂涨近1000点，领涨区域股市。

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俄乌战争露出一丝和谈希望，对资产市场提供亟需的支撑。莫斯科侵略乌克兰引发国际制裁，全球金融市场过去2周来陷入剧烈震荡。

不过，评论员呼吁投资人在充满不确定性的时期，抱持谨慎的态度。部分专家警告，油价将盘旋高档一段时间，股市仍有可能进一步挫跌。

前一天的美股道琼指数大涨2%，标准普尔500指数涨幅也超过2%，以科技股为主的那斯达克指数则暴涨3.6%。

这波股市强弹涨势要归功于油价大幅回落，油价回跌让市场通膨忧虑降。油价飙涨下，投资人忧心原本已居高不下的通膨恐继续攀升。

两天前一度创下每桶139美元的伦敦布伦特原油，一度回跌到105.60美元，市场期待其他来源的石油供应大体可取代遭制裁的俄罗斯原油。

阿拉伯联合大公国昨天表示，将呼吁其他石油输出国家组织（OPEC）成员国提高产能，美国和产油国委内瑞拉的会谈似乎也出现进展。

伊拉克表示，该国可以增产原油，同时，西方强权和伊朗的核协议谈判也浮现开花结果迹象。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）高级外交政策幕僚接受媒体访问时表示，针对莫斯科提出乌克兰维持中立，以换取安全保证的要求，基辅愿意会谈。

副幕僚长卓夫科瓦（Ihor Zhovkva）告诉媒体：「我们当然愿意以外交途径解决。」

亚洲股市今天全面翻涨，日股日经指数大涨3.9%，收在25690.40点。港股恒生指数劲扬1.3%，收在20890.26点。上海综合股价指数收涨1.2%，来到3296.09点。

至于亚洲其他股市，首尔和台北股市涨逾2%。雪梨、新加坡、马尼拉和威灵顿股市也上涨超过1%。雅加达和曼谷股市亦上扬。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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