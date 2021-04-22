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油污漂浮海面 印尼失联潜舰恐舰身破裂（中央社雅加达22日法新电）持续在�Q里岛（Bali）外海搜寻在军演中失联潜舰的印尼军方表示，由于海面出现浮油，那艘潜可能出现船身破损的情况。

法新社报导，印尼当局表示，这艘上面载有53人的德制KRI Nanggala 402潜舰是在昨天上午要求准许下潜，预计要进行鱼雷试射演练。印尼国防部说：「在依程序提出任务许可获准后，潜舰就失联无法联系上。」

印尼国防部表示，1架搜寻失踪船舰的直升机在潜舰可能沉没的地点，发现海面有油污。印尼海军表示，他们没有潜舰确切的位置，但根据油污位置缩小搜寻范围。

印尼海军发言人威迪约诺（Julius Widjojono）告诉印尼都会电视台（MetroTV），出现漏油情况可能代表潜舰船身受到损害。

两艘军舰及约400人被派往相关海域搜寻，第3艘船舰也获派从首都雅加达前往救援。印尼国防部表示，他们还向国际间发出求救信号，「包括新加坡、澳洲、印度在内的几个国家已经回应，表示他们已准备好提供协助」。

失联潜舰据信当时可能在水深700公尺处。法国海军中将博桑（Antoine Beaussant）表示，209型潜舰的安全潜深是250公尺，跑到水深700公尺处舰身就有破裂之虞。

根据印尼政府网站资料，1300吨的KRI Nanggala 402潜舰是在1978年建造。这艘是德制209型油电混合动力攻击潜舰，过去数十年在希腊、印度、阿根廷、土耳其等超过12个国家普遍使用。

© 2021 AFP