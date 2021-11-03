油电复合动力车人气高涨 其实没那么环保

（法新社巴黎3日电） 随着具环保意识的驾驶不再选择汽油和柴油车造成更多污染，油电复合动力车在欧洲联盟越来越受欢迎，但环保人士警告，油电动力车其实没那么环保。

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油电动力车在欧盟的销售可能很快就会超越汽车。搭载传统内燃机和小型电动马达的油电动力车，可行驶数公里不排放二氧化碳。

利用像是煞车动能回收电力，为电池组充电的新版油电动力车在欧盟第3季销售占20.7%，插电式复合动力车占9.1%。汽油车占将近40%，柴油车占17.6%，纯电动车仅占9.8%。

但油电动力车真的制造较少污染，还是只是全世界朝摒弃汽油车和柴油车迈进的过渡解决方案呢？

绿色和平组织（Greenpeace）和设在布鲁塞尔的环保团体「运输与环境」（Transport & Environment）认为，油电动力车实际上减缓此过渡进程。

他们希望加快转型至纯电动车和其他形式运输，并指出油电动力车并没有那么环保。

绿色和平组织去年表示：「尤其是传统的『全』油电动力车，多数时间是靠化石燃料提供动力，没有比传统汽油和柴油引擎环保多少。」 法国环保组织「自然与人类基金会」（Nicolas Hulot Foundation）的谢隆（Marie Cheron）也表示同意。她说：「举例来说，车队买了一些油电动力车，但他们没有可以充电的系统，所以就没充电了，当然就不会使用电力来开车。」

© 2021 AFP