油罐车翻覆海地民众抢装油 爆炸后已酿62死

（法新社海地角14日电） 海地燃料严重短缺，汽油是相当珍贵的商品，因此今天一辆油罐车翻覆后，民众趁机抢装漏油，但随后发生爆炸，至少有62人命丧火海。

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海地因帮派暴力问题和政治废弛而四分五裂，在海地角（Cap-Haitien）发生的油罐车爆炸事件，是这个贫困加勒比海岛国遭遇的最新一起灾难。海地角坐落于海地北岸，是全国第2大城。

海地总理亨利（Ariel Henry）赶赴事发现场，并前往医院探视部分伤者后说，他心都「碎了」。

透过影像画面可看到烧焦的卡车残骸，以及周遭建筑物在爆炸中被烧毁，留下焦黑的痕迹。

事发地点挤满群众，部分死者被装进尸袋，然后放在路上。

副市长阿尔莫诺（Patrick Almonor）说：「截至目前，我们统计到的死亡人数为62人。」他补充道，当局仍在事发地点附近寻找罹难者。

阿尔莫诺描述爆炸现场的骇人景象，他说自己看见数十人被「活活烧死」，「他们的身分已无法辨识」。

油罐车驾驶据信是为了闪避一台摩托计程车，才会失控翻车。

海地民防部门证实，油罐车翻覆后，路过的人都冲上前去抢装漏油。在海地首都太子港（Port-au-Prince），输油管线被帮派分子把持，燃料严重短缺，汽油成了稀有商品。

民防部门在声明中说：「意外发生后，民众趁机拿着临时取得的容器去装油，骇人爆炸酿成严重死伤和物质损失。」

阿尔莫诺表示，附近约有40间房舍毁损，但这些房屋里有多少人罹难，目前还没有详细资讯。

伤者陆续被送往医院，使查士丁尼大学医院（Justinien University Hospital）人满为患。

一名护理师告诉法新社：「我们没有能力治疗那么多严重烧伤的患者。」

她说：「我们恐怕没办法把他们全部救回来。」

一名医师告诉地方电台Magik9，有两人送医不治，还有40名患者重伤。

他说：「他们的烧伤面积超过60%。」

亨利在其他工作人员陪同下赴医院探视伤患后说：「看到有些同胞情况危急，让我心都碎了。」

亨利在推文中表示，他与「悲伤的家属同在」。

他稍早承诺将部署临时医院，协助照料在这起意外中受伤的人。

© 2021 AFP