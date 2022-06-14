治疗圆秃脱发 美FDA批准首支口服药

（法新社华盛顿13日电） 美国食品暨药物管理局（FDA）今天批准名为「巴瑞替尼」（baricitinib）的药物，作为治疗严重圆秃（alopecia areata）的第一支口服药。

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圆秃是一种自身免疫失调，在美国每年有30多万人受影响。

法新社报导，圆秃造成暂时或永久性的斑片状掉发，可以影响身体任何有毛发的部位，导致患者情绪失落。这个疾病近来因好莱坞女星洁达苹姬史密斯（Jada Pinkett Smith）和联邦众议员普瑞斯利（Ayanna Pressley）的关系，而获得广泛关注。

美FDA官员马卡斯（Kendall Marcus）在声明中指出，「有取得安全有效治疗方法的管道，对为数众多受圆秃影响的美国人而言至关紧要」。

「过去严重圆秃病患在治疗上未获满足，今天的这项批准将有助于弥补这块缺失。」

巴瑞替尼由礼来公司（Eli Lilly）制造，中文商品名为「爱灭炎」（Olumiant）。

美国FDA这次批准巴瑞替尼用于治疗圆秃，是根据两项随机、对照临床试验的结果，总计1200名严重圆秃成年病患参与试验。

每项试验将受试者分为3组：一组服用安慰剂，另一组每天服用2毫克剂量，第3组则每天服4毫克剂量。

36周之后，高剂量组有近40%受试者的头皮毛发长回8成，而低剂量组有23%，安慰剂组则有5%。

在高剂量组中，约45%受试者眉毛和睫毛再生的情形也很显着。

最常见的副作用包括上呼吸道感染，头痛，痤疮，高胆固醇，及肌酸激?（creatine phosphokinase）增加。

先前治疗圆秃的方法，包括局部用药或口服药物，但这些药物都被视为实验性质，而没有一个获得批准。

巴瑞替尼先前获准用于治疗类风湿性关节炎，而在COVID-19（2019年冠状病毒疾病）疫情期间，也获许可用于治疗COVID-19住院患者。（译者：纪锦玲）

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