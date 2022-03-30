法人道援助马立波 蒲亭：乌民族主义者不弃械免谈

（法新社莫斯科29日电） 俄罗斯总统蒲亭今天与法国总统马克宏通电话时表示，在马立波的乌克兰「民族主义者」得先放下武器，俄国才会允许紧急人道援助进入这座遭围攻的乌南城市。

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蒲亭（Vladimir Putin）1个多月前挥军进入亲西方的乌克兰后，俄乌代表团今天在土耳其伊斯坦堡举行面对面会谈，蒲亭与马克宏（Emmanuel Macron）随即通了电话。

克里姆林宫表示，两位总统讨论到俄乌会谈的结果以及乌克兰的人道状况。

克宫表示：「俄国总统告诉（马克宏）俄军提供紧急人道援助与确保平民安全撤离措施的详细资讯，包括从马立波（Mariupol）撤离。」

「谈话中强调，为解决这座城市艰困的人道危机，乌克兰民族主义武装分子必须停止抵抗并放下武器。」

马克宏办公室在两人会谈后表示，「现阶段」的形势，还无法让法国执行协助马立波平民的人道行动。

法国总统府艾里赛宫（Elysee Palace）说，马克宏在电话中对蒲亭说明法国、土耳其、希腊将会监督任务的细节，但蒲亭表示，「他得想一想」才能回应。

艾里赛宫还说，与此同时，由于马立波与居民目前状况「悲惨」，「我们不可能松懈」。

这是俄国2月24日入侵邻国乌克兰以来，马克宏与蒲亭第9次通电话。马克宏为求结束战事，力保外交管道畅通。他周末期间告诉法国电视三台（France 3），他认为他的任务「首先是实现停火，接着是透过外交手段让俄军全面撤出」。

乌克兰当局表示，俄国入侵以来，马立波已至少5000人丧命，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）将围攻这座城市称为「危害人类罪」。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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