法军犬英勇擒敌命丧战场 获颁动物最高殊荣勋章

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（法新社伦敦23日电） 法国特种部队一只名为「列克」（Leuk）的比利时牧羊犬，生前在西非国家马利一场反恐行动中将叛乱分子逼入绝境、拯救性命，今天凭藉其英勇行为，获颁英国动物慈善机构最高奖章。

这只名叫「幸运列克」（Leuk la Chance）的5岁牧羊犬，在2019年5月2日一场任务中遭武装圣战士杀害，当场殉职。

后来，列克的遗体被覆盖法国3色国旗送回法国，和战死沙场的任何人类一样受到仪队迎接。

列克因2019年4月任务期间的英勇行为获颁英国兽医慈善机构人民动物药房（PDSA）狄金勋章（Dickin Medal），当年任务期间，有2名武装叛乱分子部署在法国部队附近茂密的植被中。

PDSA指出：「敌方持续朝列克和它的团队开枪时，列克奔越火海，狠狠攻击敌人，让部队成功消灭敌人。」

后来，列克在这场任务中攻击一名叛乱分子让对方转移目标，使得突击队员又消灭4名敌人。

接着当部队搜寻爆裂物时，列克又突然截获另一名武装叛乱分子。

负责照料列克、姓名仅以佛瑞斯特（Forest）表示的人透过影片说道：「它不仅亲身投入，还与敌人作战超过5分钟。」影片中的佛瑞斯特脸部以雾化处理。

PDSA从二次世界大战后开始颁发狄金勋章给在战争中服役期间展现格外勇气和奉献精神的动物，是这类奖项中的最高殊荣。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP