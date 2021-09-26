法准备撤军 俄罗斯证实马利接洽俄民企加强国安

广告 继续浏览后续

（法新社纽约联合国总部25日电） 马利指控法国准备撤军，弃这个战乱频仍的国家不顾之际，俄罗斯外交部长今天证实马利已接洽俄国私人公司协助加强国安。

欧洲多国在本周联合国大会场边警告马利政府，不要雇用瓦格那集团（Wagner Group）的准军事部队。

但随着巴黎准备减少马利驻军，俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）告诉记者，马利政府转而诉诸「俄国私人公司」。

拉夫罗夫在纽约联合国总部的记者会上表示：「这是以合法基础进行的活动。」「我们和那一点关系都没有。」

拉夫罗夫表示，马利政府评估「自身能力在缺少外部支持的情况下并不足够」。

根据传言，马利军方主导的政府将雇用1000名瓦格那集团准军事部队。

法国已经警告马利，雇用俄国民间安全公司的战士会导致马利被国际孤立，但马利总理迈加（Choguel Kokalla Maiga）在联合国大会演说时，指控法国「片面」决定撤军，弃马利于不顾。

迈加表示，马利政府有正当理由「寻求其他伙伴」加强国安，并抨击法国「没有徵询意见」。

瓦格那集团被认为和俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）亲近，西方国家并指控该组织代表莫斯科行事。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP