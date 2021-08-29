法吁联合国喀布尔设安全区 保护阿富汗人道任务

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（法新社巴黎28日电） 联合国安理会常任理事国30日将开会讨论阿富汗问题，法国总统马克宏今天表示，法国与英国将提出呼吁，为保卫人道任务，要在喀布尔（Kabul）建立「安全区」。

马克宏补充道，但最重要的是，安全区将允许国际社会对阿富汗现行掌权者塔利班持续施压。

联合国安理事会常任理事国法、英、美、俄、中，30日将召开会议讨伦阿富汗情势。

马克宏表示，法、英将趁机提出草案，说明在喀布尔设置一个由联合国掌控的「安全区」，以让人道行动持续运作。

国际社会撤离外籍和高风险阿国人士的行动，已陆续告终。法国、英国分别于昨、今两天结束相关工作。

美军则仍深处于危险、混乱的情况中，急于本月31 日期限前完成喀布尔机场的大规模撤离任务。

马克宏今天宣布，法国方面已经和塔利班展开会谈，讨论31日期限过后「保护、遣送」有人身危险的阿富汗人。

马克宏补充说，与塔利班保持友好关系的卡达出手协助下，未来很可能会有更多的空运行动。

他补充道，自本月17日起，法国已从阿富汗撤离2834人。

根据「星期日报」刊载的新闻，马克宏认为，未来目标性撤离行动「或许不会在喀布尔军用机场执行」，而是在喀布尔的民用机场或其他邻近国家起飞。

马克宏同时强调，他将以「人道、坚定、必要时保护我国边境」原则下，因应法国境内的移民压力。

© 2021 AFP