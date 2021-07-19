法国义肢制造商 卖出首颗人造心脏

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎19日电） 法国义肢制造商Carmat今天宣布，首次商业化卖出全人工心脏给一位义大利病患，售价约新台币660万元。公司希望能尽快降低成本，推广给更多等待器官移植的人。

Carmat今天透过新闻稿表示，自2008年成立后，首度售出自家开发的人工心脏，植入一位等待器官移植的义大利病患体内。

Carmat在声明中说，这场手术由义大利那不勒斯（Naples）的Azienda Ospedaliera dei Colli医院心脏外科医生马埃洛（Ciro Maiello）领导的团队操刀，这座医学中心拥有义大利顶尖人工心脏手术经验。

Carmat发言人告诉法新社，这是他们生产的人工心脏首次非用于临床试验。

Carmat执行长皮亚特（Stephane Piat）在法国BFM财经台（BFM Business）受访时表示：「我们几周前开始推动产品商业化，然后就有首位病人来自那不勒斯。...他术后状况很好，我们都很开心。」

皮亚特补充说，这颗人工心脏要价约20万欧元（约新台币660万元），制造时间约3个月。「我们现在有2个目标：推广销售及尽快降低制造成本。」

Carmat表示，生产的人工心脏首次商业化销售是「重要里程碑，开启公司发展新页」，并希望能在今年底前找到更多法国和德国顾客。

Carmat已在15日宣布，生产的全人工心脏在美国完成首例人体植入临床试验，执行手术单位是位在北卡罗来纳州杜伦（Durham）的杜克大学医院（DukeUniversity Hospital）。

美国可能会是Carmat人工心脏的主要市场。杜克大学医院心脏外科团队指出，美国每年约有10万起新的心脏衰竭病例；Carmat表示，其中只有3000到4000人能获得心脏移植，「换句话说，有多达9万6000名患者或许能受惠于Carmat的疗法」。

Carmat的Aeson人工心脏去年12月获得欧洲合格认证（CE），得以出售作为「移植桥梁」，也就是等待移植时的人造器官。

这项认证是根据2016年开始且持续至今的PIVOTAL研究计画结果。

© 2021 AFP