法国人抗议健康通行证　连5个周末示威

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（法新社巴黎14日电） 20多万人今天走上法国各地街头，抗议总统马克宏（Emmanuel Macron）为对抗Covid-19（2019冠状病毒疾病）疫情倡导的健康通行证措施，尽管这项措施已于9日付诸实施。

法国内政部表示，全国共有21万4845人上街游行，其中巴黎有近1万4000人走上街头，虽比上周的2万2000 人少，但以连续5个周末都有游行来说，还是相当惊人。

巴黎分别有两场示威，显示民众没办法整合在一个活动之下。群众高呼「解放法国！」、「停止冠状疯狂」、「支持选择自由」等口号，30岁的示威者方登（Yann Fontaine）表示，健康通行证是「扼杀自由、隔离论者」的措施。

其他地方也有民众示威，南方特别踊跃，像是土伦（Toulon）、蒙贝列（Montpellier）、尼斯（Nice）、马赛（Marseille）、贝比浓（Perpignan），都有民众挥舞着「通行证=隔离」（Pass=Apartheid）的字版，高呼「自由，自由」。

健康通行证规定，必须接种过疫苗才能从事例行活动，像是进咖啡厅喝咖啡、搭火车旅行等等，马克宏认为这是对抗疫情、避免更进一步封城的关键，示威者却认为这项政策侵犯了法国人引以为傲的基本自由。

和2018年黄背心示威不同的是，这次的示威并未传出大型事件，但示威人数同样惊人，且持续5周后仍无减少迹象。上周六法国各地约有23万7000人上街抗议，巴黎1万7000人，刷新过去周末期间20万4000人示威的纪录，在暑假高峰期间，这个数字更是非常的不寻常。

© 2021 AFP