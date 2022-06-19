法国会第2轮选举将进行 马克宏阵营恐难获过半席次

（法新社巴黎18日电） 法国中间派总统马克宏（Emmanuel Macron）的联盟，在即将展开的国会第2轮投票后，可望持续成为国会中的最大势力，但恐难取得过半席次的优势。

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投票作业19日上午8时展开，预料晚间8时就会有初步预测结果。

这场选举对4月刚连任成功的马克宏来说，具有决定性影响。44岁马克宏的执政联盟须拿下多数优势，才有望推动他承诺的减税、福利改革、提高退休年龄等政策。

民调公司的预测显示，马克宏的「同在联盟」（Ensemble）可望成为下届国民议会最大党，但席次可能不到过半的289席。

新组成的左翼「新民众生态和社会联盟」（NUPES）则希望能创造惊奇。左翼不屈法国（LFI）70岁领袖梅兰雄（Jean-Luc Melenchon）在4月总统大选第一轮落败后，迅速集结原本各据山头、票源分散的社会党（PS）、共产党与生态-绿党，组成NUPES，目标为取得国会下议院多数，阻挠马克宏的各项法案。

梅兰雄昨天在巴黎最后一场造势活动中告诉记者，「选情十分激烈，现在就说谁的赢面比谁大是不妥的」。

极右派领导人玛琳．雷朋（Marine Le Pen）同样期盼她所属的「国民联盟」（National Rally, RN）这次投票能有所斩获，结果会比上一次选举的8席更上一层楼。

12日举行首轮投票结果看到马克宏的「同在联盟」与梅兰雄的NUPES几乎不分轩轾，得票率都约略在26%。

通膨飙涨、新总理柏纳（Elisabeth Borne）竞选期间的表现乏善可陈、马克宏恼人的性格，都被认为是「同在联盟」首轮表现不佳的原因。

法国两个月来接连选出总统、国民议会，选民早已投票疲劳，明天的投票率预计将破新低。

© 2022 AFP