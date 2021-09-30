法国健康通行证规定扩至青少年 防天冷疫情升温

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（法新社巴黎30日电） 法国政府今天开始将防疫「健康通行证」规定扩大至青少年，凡12岁以上进入餐厅、运动中心或电影院等公共场所皆必须出示。这项规定已对成人实施2个月。

法国单日新增COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例自8月以来稳定下降，但随着较寒冷气候将至且民众待在室内时间增加，当局希望阻挡疫情再度升温可能。

法国的健康通行证有纸本和手机QR Code两种版本，持有人可证明已接种疫苗、最近检测结果为阴性或曾染疫免疫。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）7月宣布健康通行证措施，促使数以百万计民众在迟疑数月后纷纷接种疫苗，并让法国的疫苗覆盖率冲上全球前几名。

不过，法国每周仍有数以千计人上街抗议，指施行健康通行证是歧视因安全疑虑或其他理由而反对疫苗的人士。

尽管如此，法国政府仍准备立法，好让政府有权在必要情况下持续实施健康通行证规定至明年夏天。巴黎表示，这是避免再度封城、造成脆弱经济复苏大受破坏的重要措施。

法国青少年已完整接种2剂疫苗的比率约为2/3，低于全国比例72%。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP