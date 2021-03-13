法国凯撒奖弥漫政治味 影人不满电影院迟不开放

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（法新社巴黎12日电） 法国凯撒电影奖（Cesar Award）颁奖典礼今天登场，却弥漫政治味，因为法国的电影院在2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫措施下，已关闭数月，电影工作者们纷纷发泄不满。

法国群众近日频频抗议文化场馆关闭，示威者和学生还攻占了数家电影院。

在今天的凯撒奖颁奖典礼中，这种挫折感成了主旋律，演员柯琳娜玛丝耶侯（Corinne Masiero）在颁发最佳服装奖时，公然脱下礼服，赤裸的上身写着「没有文化就没有未来」。

法国政府自去年10月起决定关闭电影院至今，但其他多数商家都已陆续恢复营业。除了柯琳娜玛丝耶侯，其他影人也利用舞台挑战政府的决定。

制片兼导演史蒂芬德穆斯提耶（Stephane Demoustier）以「戴脚镣的女孩」（The Girl With a Bracelet）获颁最佳改编剧本奖。他说：「我的孩子可以逛ZARA，却不能上电影院…无法理解。」

从典礼开场独白开始，就一直是这种氛围，主持人玛莉娜佛伊丝（Marina Fois）严厉地抨击了文化部长巴舍洛（Roselyne Bachelot）。

玛莉娜佛伊丝开玩笑说：「部长一事无成…巴舍洛女士，你倒是出了一本书，里面有你的义大利面和戈贡佐拉乳酪食谱。」

凯撒电影奖有「法国奥斯卡」之称，是法国最受推崇的电影相关奖项，由电影艺术暨技术学会（Academy of Cinema Arts and Techniques）主办。

本届最大赢家是导演亚伯杜庞帝（Albert Dupontel）的「蠢蛋告别式」（Bye Bye Morons），共获最佳影片、最佳导演、最佳男配角、最佳原创剧本、最佳摄影、最佳美术设计奖。

© 2021 AFP