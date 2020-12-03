法国前总统季斯卡辞世 享耆寿94岁

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（法新社巴黎2日电） 法国总统府艾里赛宫（Elysee Palace）今天表示，前总统季斯卡（Valery Giscard d'Estaing）已过世，享耆寿94岁。季斯卡是1970年代初期促进欧洲整合的主要人物之一。

根据首先播报季斯卡死讯的欧洲第一电台（Europe 1），1974年至1981年间担任法国总统的季斯卡近期因心脏问题，住进法国西部图尔（Tours）的医院治疗。

季斯卡在总统任内，因带领法国社会走向现代化而着名，他推动的改革包括允许合意离婚和堕胎合法化等，同时也是促成欧洲整合的重要人物之一。

继前任总统戴高乐（Charles de Gaulle）统治多年后，季斯卡48岁那年当选总统，致力将法国经济和社会观念自由化。

季斯卡竞选连任时，败在社会主义者密特朗（Francois Mitterrand）手下。

在欧洲，季斯卡与前西德总理施密特（Helmut Schmidt）建立起密切关系，联手为单一欧元区打下基础，并设立欧洲货币系统（European Monetary System ）。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP