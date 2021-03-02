法国前总统沙柯吉涉贪遭判刑恐断复出政坛之路

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（法新社巴黎1日电） 法国前总统沙柯吉因卸任前违法影响一名法官，今天遭到巴黎法院判决贪污罪名成立，并判处3年徒刑、缓刑2年。这起判决很可能破坏沙柯吉重返法国政治舞台的任何尝试。

缓刑2年意味沙柯吉（Nicolas Sarkozy）很可能不会真正坐牢，并可保持行动自由，因为法官并未对他发布拘捕令。律师表示，沙柯吉将提出上诉。

66岁的沙柯吉在2007至2012年间担任法国总统，目前仍广受法国右派民众爱戴。他虽否认有重返政坛野心，但许多支持者希望他参与明年的总统大选。如今这桩判决为他充满争议的政治生涯投下最新变数。

法国史上只有另一位总统曾在卸任后面临法院审判，那就是沙柯吉的政治导师席哈克（Jacques Chirac）。他被控在担任巴黎市长期间盗用公款资助自身政党，依贪污罪起诉；2011年开庭时，席哈克因健康因素请假获准，最后被判缓刑2年。

沙柯吉曾卷入违法收受莱雅集团（L'Oreal）继承人莉莉安．贝登古（Liliane Bettencourt）款项的案件，最后顺利脱身。但除了今天宣判的案件，他还至少面临另外3桩法律调查。

沙柯吉17日预计为其中一件诉讼出庭应讯，这桩案件同样与他2012年竞选连任时选举支出过多的舞弊疑云有关。当年他也并未连任成功。

沙柯吉还因2007年参选时涉嫌收受前利比亚独裁者格达费（Moamer Kadhafi）数以百万计欧元资金，而遭到起诉。此外，法国检方今年1月对沙柯吉展开另一桩案件调查，怀疑他在俄罗斯的顾问活动涉及关说。

沙柯吉长期官司缠身，导致他2017年总统大选试图东山再起的行动失败。然而自从他2018年宣布从政坛退休后，受欢迎程度却与日俱增。

去年夏天沙柯吉为最新出版的回忆录「风暴时刻」（The Time of Storms，暂译）举行签书会时，现场支持者大排长龙。这本着作当时也盘据畅销排行榜榜首数周。

© 2021 AFP